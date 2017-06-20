Каплин рассмешил сессионный зал заявлением о президентских амбициях

Заявление народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Сергея Каплина о желании баллотироваться в президенты Украины вызвало смех в сессионном зале Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, Каплин, отвечая на реплику-обвинение лидера фракции «Народный фронт» Максима Бурбака по поводу того, что якобы он является пособником Кремля и должен быть исключен из коалиции, отметил, что его заявление о выходе из коалиции уже больше года находится в парламенте.

Депутат отметил необходимость, чтобы представитель фракции «Народный фронт» - председатель ВР Андрей Парубий зачитал это заявление.

«Каплин будет избираться в президенты ...», - сказал депутат, чем вызвал шум и смех среди коллег в сессионном зале.

В феврале 2016 года Каплин объявил о выходе из коалиции. Он является одним из основных противников декоммунизации в Раде. Его обвиняют в сотрудничестве с пророссийскими силами.