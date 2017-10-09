Проведение заседания ПА НАТО в Киеве является сигналом поддержки в борьбе за суверенитет - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал запланированное проведение заседания Парламентской ассамблеи НАТО в 2020 году в Киеве мощным сигналом поддержки от стран Альянса в борьбе за суверенитет Украины. Об этом Порошенко написал в Twitter.

«Весной 2020 года Украина будет принимать Парламентскую ассамблею НАТО. Для нас это крайне мощный сигнал от стран Альянса солидарности и поддержки в борьбе за суверенитет и территориальную целостность», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 8 октября первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что в 2020 году впервые в Украине состоится Парламентская ассамблея НАТО.

Парламентская ассамблея НАТО основана в 1955 году и служит консультативным межпарламентским органом Североатлантического альянса. Ее председателем является Майк Тернер (США).

Пленарные сессии ассамблеи проводятся дважды в год. Встречи проходят на поочередной основе в странах - членах НАТО.