В 2020 году в Украине впервые состоится Парламентская Ассамблея НАТО

В 2020 году впервые в Украине состоится Парламентская ассамблея НАТО. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook.

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«Только что получила смс от председателя нашей парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз с важной и прекрасной новостью. Впервые в 2020 году в Украине пройдет Парламентская ассамблея НАТО», - написала она.

Парламентская ассамблея НАТО основана в 1955 году, является консультативным межпарламентским органом Североатлантического альянса. Ее председатель - Майк Тернер, США.

Пленарные сессии Ассамблеи проходят дважды в год. Встречи проходят на поочередной основе в странах - членах НАТО.