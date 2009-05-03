Минуглепром ждет от руководителей шахт отчетов о выплате зарплат

Министерство угольной промышленности в понедельник, 4 мая, начинает персонально заслушивать каждого руководителя государственных шахт по вопросу состояния выплаты зарплат.

Об этом заместитель министра угольной промышленности Анатолий КОРЗУН сообщил сегодня на брифинге, сообщает управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

По его словам, отчеты будет принимать лично министр угольной промышленности вместе с руководителями профильных направлений.

„Средств ими (предприятиями угольной отрасли) было получено от хозяйственной деятельности и за счет поддержки из государственного бюджета вполне достаточно для выплаты всех платежей, связанных с выплатой заработной платы. А также их было полностью достаточно для удовлетворения минимально необходимых нужд производства с тем, чтобы предприятия ритмично работали, и у нас не было никаких проблем в первую очередь в праздничные дни да и вообще на дальнейшую работу”, – сказал А.КОРЗУН.

Заместитель министра продемонстрировал письма за подписями руководителей государственных предприятий и руководителей профсоюзных организаций, которые свидетельствуют об отсутствии задолженности по выплате зарплат шахтерам. В частности, он показал такое письмо от шахтоуправления „Донбасс”, где несколько недель назад работники отказывались выходить из шахты, требуя погашения задолженности.

В свою очередь, генеральный директор ГП „Уголь Украины” Олег ПОГОДИН сообщил, что в апреле государственные шахты реализовали всю свою продукцию. „ГП „Уголь Украины” при активной поддержке премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в апреле этого года обеспечило поступление средств за отгруженную угольную продукцию в объеме, необходимом для выплаты заработной платы всем предприятиям, входящим в структуру Министерства угольной промышленности”, – сообщил О.ПОГОДИН.