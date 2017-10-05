Протестующие возле Верховной Рады зажигали файеры и дымовые шашки (видео)

Протестующие возле Верховной Рады против принятия президентских законопроектов о государственной политике на Донбассе, зажгли файеры и дымовые шашки.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие не собираются расходиться после сообщения о закрытии сегодняшнего заседания.

В то же время, руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назар Кравченко призывает активистов не жечь пиротехнические средства. Он сказал, что сейчас необходимо дождаться появления народных депутатов, и в частности Андрея Белецкого, которые должны сообщить последние новости из парламента.

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При этом, к митингующим вышли народные депутаты и начали выступления. Депутат от "Самопомочи" Егор Соболев призвал активистов продолжать митинговать в последующие дни, так как представители власти снова попытаются принять президентские законопроекты. После этих слов участники собрания снова зажгли пиротехнические средства.

Как сообщает "Украинская правда", число правоохранителей возле Рады по меньшей мере в четыре раза превышает количество митингующих.