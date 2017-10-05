Националисты под Радой заявили о готовности штурмовать парламент

Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме возле здания Верховной Рады и во всем правительственном квартале.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, работники полиции и бойцы Национальной гвардии поддерживают публичную безопасность и порядок в правительственном квартале столицы.

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«У парламента во время пленарного заседания, сегодня, 5 октября, проходит митинг в соответствии с ранее поданными заявками. Правоохранители продолжают нести службу в правительственном квартале в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

В то же время, националисты под Верховной Радой готовы штурмовать здание парламента. Об этом заявил руководитель штаба партии "Национальный корпус" Назар Кравченко, передает "Украинская правда".

По его словам, если полиция захочет разблокировать трибуну, то они готовы прорываться к зданию ВР. Об этом он сообщил и силовикам, которые стояли перед парламентом.

После этого силовики фактически окружили активистов, которые находятся на площади перед ВР, в кольцо.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром возле парламента более 100 человек протестуют против принятия законопроектов по Донбассу.

Столичная полиция с 3 октября усилила охрану правопорядка в центре города в связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан. За правопорядком следят более 1,4 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Верховная Рада в начале вечернего заседания начала рассмотрение законопроектов о государственной политике и обеспечении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Это три законопроекта: президентский - №7163 и два депутатских - 7163-1, 7163-2. Авторами одного из альтернативных законопроектов являются депутаты от "Самопомочи", другого - депутаты от ВО «Свобода».

Позже несколько десятков народных депутатов, в частности от "Самопомочи" и внефракционных, собрались в президиуме парламента и возле трибуны и пытались блокировать работу.

Так, депутаты от "Самопомочи" Егор Соболев и Виктория Войцицька, когда председателя ВР не было на его рабочем месте, начали выкручивать микрофоны с его рабочего места.

Парубий вернулся к своему рабочему месту, но его не пускали. Возле президиума состоялась потасовка.

Также внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала микрофон у Турчинова, когда он говорил о попытках заблокировать работу парламента и его решении о признании России агрессором.

После этого Парубий объявил перерыв в заседании Верховной Рады и призвал лидеров фракций собраться на совещание.