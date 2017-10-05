Признание РФ оккупантом без даты оккупации не будет иметь юридических последствий для Москвы – Сыроид

Признание России оккупантом без определения даты оккупации не будет иметь никаких юридических последствий для РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, представляя законопроект №7163-1 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями», который является альтернативным президентскому № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечение государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Она отметила, что в президентском законопроекте содержится "право признания России оккупантом без определения даты оккупации - это пустое слово, не имеющее никаких юридических последствий".

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"Только признание даты оккупации возложит на Россию обязанность в будущем оплатить все разрушения и за нарушение прав человека", - добавила Сыроид.

Она отметила, что в президентском законопроекте никоим образом речь не идет о временно оккупированном Крыме.

"Неужели вы не понимаете, что мы не можем разделять политику в отношении Крыма и Донбасса, иначе мы отказываемся от Крыма", - отметила Сыроид.

При этом она ничего не сказала о законопроекте № 7163-1, отметив, что "нас будут только тогда уважать, когда мы будем уважать себя сами, и когда мы будем принимать решения в наших национальных интересах".

По словам Сыроид, меры, предлагаемые президентским законопроектом, являются повторением ситуации о предоставлении разрешения России на аренду базы для Черноморского флота.

"Это повторение Будапештского меморандума", - добавила она.