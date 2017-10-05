Комитет ВР по нацбезопасности начал рассмотрение законопроектов по Донбассу

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны начал рассмотрение президентских законопроектов о государственной политике в отношении Донбасса, представленные как неотложные, а также альтернативного проекта закона народных депутатов, с опозданием и без кворума.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание должно было начаться в 9.30, но началось в 10.20.

Заседание открыл председатель комитета Сергей Пашинский. Он сказал, что на заседании не хватает кворума, поскольку отсутствует один член комитета. Однако Пашинский предложил начать представление поданных законопроектов по Донбассу.

По состоянию на 10.40 кворум собрался. К заседанию комитета присоединились депутаты Юлий Мамчур, Дмитрий Тымчук и Ирина Фриз.

Комитет рассмотреть президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, который представляет секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Также депутаты должны рассмотреть альтернативный законопроект №7163-1 от народных депутатов, который будет представлять заместитель председателя парламента от фракции "Самопомич" Оксана Сыроид.

Кроме того, комитет рассмотрит еще один президентский проект закона №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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На заседание пришло много народных депутатов, которые не являются членами этого комитета.

Члены комитета начали обсуждение проекта закона №7163 после его представления Винником. Народный депутат Тарас Пастух отметил, что из текста законопроекта не ясно, когда началась оккупация отдельных районов Донбасса. В свою очередь Винник заметил, что этот вопрос определяет Генеральный штаб ВСУ.

Другой член комитета Андрей Левус указал, что статья 7 этого проекта закона легитимизирует подписи главарей террористов под "Комплексом мероприятий" по выполнению Минских соглашений. Он предложил внести поправки в эту статью и сослаться на решение Совета безопасности ООН по поддержке Минских соглашений.