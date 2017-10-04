Комитет Рады по нацбезопасности начнет рассматривать президентские законопроекты по Донбассу уже завтра утром

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны будет рассматривать президентские законопроекты по Донбассу завтра, 5 октября, в 9:30. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании комитета сказал его председатель Сергей Пашинский.

Читайте такжеМир на Донбассе будет достигаться через минские договоренности - законопроект ПорошенкоВ частности, Пашинский сообщил, что сегодня президент Украины Петр Порошенко направил в парламент как неотложный законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Председатель комитета сказал, что к этому законопроекту группой народных депутатов был внесен альтернативный законопроект к президентскому проекту. Также Пашинский сказал, что президент направил как неотложный проект закона №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Пашинский хотел объявить перерыв на 15 минут и начать рассмотрение указанных законопроектов. Однако, многие члены комитета выступили против этого, потому что они сказали, что не знакомы с текстами названных законопроектов.

"Есть предложение перенести заседание комитета на завтра на утро", - заявил Пашинский.

Это предложение нашло поддержку членов комитета.

После этого глава профильного комитета предложил собраться в 9:30.

"Уважаемые коллеги, заседание комитета по вопросу законопроектов президента будет назначено завтра в 9:30", - подчеркнул Пашинский.