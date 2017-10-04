Высшая квалификационная комиссия судей: решающими в вопросе создания антикоррупционного суда будут заключения Венецианской комиссии

Решающими в вопросе о том, что именно создавать в Украине для уголовного преследования коррупционеров - антикоррупционный суд или антикоррупционную палату - будут рекомендации Венецианской комиссии (ВК), которые ожидаются 6 октября.

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Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков в среду в Брюсселе.

Он напомнил, что на сегодняшний день относительно этого вопроса существуют две «главные точки зрения, которые описаны в двух законопроектах - один народного депутата Сергея Алексеева (фракция «БПП») и второй - группы депутатов от фракции «Самопомочи», в частности, Оксаны Сыроид, Егора Соболева и других».

«Они очень серьезно отличаются друг от друга. Сейчас с этими законопроектами работает Венецианская комиссия. Эта работа почти завершена. Мы надеемся, что, скорее всего, 6 октября будет обнародован текст решения», - сообщил председатель ВККС.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, можно ли говорить, что формат будущего антикоррупционного органа будут определять рекомендации ВК, Козьяков сказал: «Я думаю, что можно говорить. В ВК работают очень серьезные профессионалы. Естественно, что они общались и с украинскими представителями - они даже приезжали в нашу комиссию, уточняли нашу точку зрения относительно процедуры отбора будущих судей антикоррупционного суда или палаты, ведь здесь есть свои особенности. Например, нужно привлекать иностранных независимых участников конкурсной комиссии, или это можно сделать своими силами?».

Козьяков подчеркнул, что Венецианская комиссия «не говорит, каким именно должен быть текст закона, но высказывает свое мнение относительно этих законопроектов, которые ей направлены на рецензирование».

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«К сожалению, сегодня процесс (вокруг этого вопроса) чрезвычайно политизирован. Дискуссия, которую я наблюдаю, к сожалению, ведется на уровне политических, а не профессиональных юридических аргументов. Здесь надо быть невероятно осторожными: европейские эксперты, которые сделали анализ существования и деятельности антикоррупционных судов в мире, утверждают, что, к сожалению, на сегодняшний день нет ни одной успешной истории долгосрочной деятельности антикоррупционного суда в любой стране. Это не тот случай, когда мы можем сказать - суд поработает месяц или год, и наступит счастье», - сказал председатель ВККС.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о том, что рассмотрение того количества дел, которое может быть передано на рассмотрение правоохранительными органами, НАБУ и другими, займет больше года.

«Надо спрогнозировать долгосрочные последствия того, что будет написано в законе: по каким процессуальным нормам будут действовать судьи в этом антикоррупционном суде, какие требования мы будем выдвигать к качествам будущих судей, кто ими может быть - или только действующие судьи, адвокаты, или научные работники-юристы, как это было в конкурсе в новый Верховный суд, который только что закончился? Далее стоит вопрос оплаты работы этих судей. Это должно быть высокая оплата? Конечно. Далее - вопрос безопасности их и их семей. Мы же понимаем, что речь идет о рассмотрении таких дел, в которых будут фигурировать материальные блага, которые были неправомерно получены могущественными людьми. Мы понимаем, что нужно обеспечить безопасность этих судей. Таких вопросов десятка два - и это только главные, с которыми должны работать профессионалы», - детализировал Козьяков.

Председатель ВККС добавил, что дальше соответствующий законопроект должен быть внесен в Верховную Раду Украины, что по сегодняшним процедурам может сделать только президент Украины.