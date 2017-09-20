Антикоррупционная палата в Украине не сработает: Transparency International призвала создать суд без кумовства

Transparency International призывает украинскую власть создать независимый антикоррупционный суд в рамках юридических обязательств и обязательств перед ЕС и МВФ. Об этом говорится в заявлении организации.

В организации считают, что это усилит усилия в борьбе с коррупцией.

"Украина должна создать независимый антикоррупционный суд, который бы гарантировал, что кумовство и коррупция не будут играть никакой роли в обеспечении справедливости в Украине. Президент Порошенко понимает насущность ситуации, однако его предложение относительно палаты в нынешней судебной системе не сработает", - сказал Хосе Угаз, председатель Transparency International, добавив, что сейчас украинцы не доверяют судам.

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Отмечается, в отличие от многих европейских стран, Украина не имеет судебной системы с репутацией независимого и справедливого правосудия на основе верховенства права.

В организации заявили, что судьи в суде должны быть избраны путем открытого конкурса, а международные партнеры участвуют в процессе отбора.

Как сообщал УНИАН ранее, Высший совет правосудия за время своей работы уволил только трех судей, которые принимали незаконные решения в отношении активистов Евромайдана. Об этом во время брифинга заявил адвокат и активист ВОО «Автомайдана» Роман Маселко.

«В 2017 году Высший совет правосудия уволил только три судьи. То есть это означает, что есть конечное решение о том, что они уже не являются судьями. Еще 29 – по ним есть это представление. Но они ждут по сути свои участия. До сих пор им нет финального решения», - заявил он.