Порошенко зарегистрирует в Раде 2 законопроекта по Донбассу – нардеп
Второй законопроект будет касаться вопросов, связанных с международными отношениями.
Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявляет, что президент будет вносить в парламент два законопроекта, касающиеся Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
Отвечая на вопрос о том, что президент якобы внесет в парламент два законопроекта по Донбассу, а не только тот законопроект о его реинтеграции, о котором сейчас идет речь, Винник сказал: "Будет еще один законопроект, который будет в Комитете иностранных дел".
Этот второй законопроект, добавил депутат, будет касаться "вопросов, связанных с международными отношениями".
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На уточнение, будет ли второй законопроект касаться продления действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, парламентарий заявил, что речь идет не об этом.
"Я могу подтвердить, что будут внесены два (законопроекта - УНИАН). Один - по вопросам нацбезопасности, а второй - по нашим международным отношениям. Но международные отношения - точно не о продлении особого статуса", - подчеркнул секретарь комитета.
Как сообщал УНИАН, ранее председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко заявила, что президент должен зарегистрировать в парламенте законопроект о реинтеграции Донбасса 4 октября, а рассматриваться в сессионном зале он может уже в четверг, 5 октября.