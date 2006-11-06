На выборах мэра Черкасс побеждает Сергей Одарич (данные экзит-пола)

По данным параллельного подсчета голосов Комитета избирателей Украины, которые основываются на данных из 80% участков, на выборах городского председателя Черкасс побеждает самовыдвиженец Сергей ОДАРИЧ.

Об этом заявил УНИАН заместитель председателя Черкасской областной организации КИУ Юрий САС.

На основании этих данных за С.ОДАРИЧА отдали свои голоса 35% избирателей. Следом за ним идут поддерживаемый КПУ Виктор БИЛОУСОВ - 20% и бывший народный депутат Украины Борис РАЙКОВ - 15%. Ни одного кандидата не поддержали около 5% жителей Черкасс.

По словам Ю.САСА, более точные данные о результатах голосования КИУ обнародует сегодня после 12.00, когда в КИУ начнут поступать от наблюдателей участковые протоколы с мокрыми печатями.

Данные параллельного подсчета голосов совпадают с данными экзит-пола, обнародованного вчера поздно ночью.

Как сообщал УНИАН, выборы мэра Черкасс проходили вчера, 5 ноября. За этот пост соревновались 23 кандидата.