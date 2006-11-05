Бывший мэр Черкасс видит две причины низкой активности избирателей

Явка избирателей на участки Черкасс остается крайне низкой. Состоянием на 17.00 в выборах городского председателя приняли участие не более 18 процентов жителей областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя городской территориальной избирательной комиссии Максим КОЛИСНЫК.

По мнению Владимира ОЛИЙНИКА, народного депутата Украины, члена фракции БЮТ, также принимавшего участие в пресс-конференции, есть два объяснения такой низкой активности избирателей в Черкассах. «Во-первых, - климатические условия (утром в Черкассах выпал снег), во-вторых, - деятельность некоторых кандидатов, которые на протяжении всей кампании забрасывали избирателей «месиджами» о том, что выборы будут сорваны», - заявил В.ОЛИЙНИК.