Путин предложил Украине тему для дискуссии

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН надеется, что дискуссия об участии России в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) будет продолжена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале расширенного заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии в Москве.

«В этом документе (Брюссельской декларации о модернизации ГТС – УНИАН) нет ни слова об участии России как главного поставщика энергетических ресурсов в Европу. Но мы надеемся, что и по этой проблеме мы также продолжим нашу дискуссию», – заявил В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что роли Украины как транзитера и России как поставщика газа являются ключевыми для потребителей газа в странах Европы.

Справка УНИАН. 23 марта 2009 г. в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции «ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу» была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.

Россия перенесла межправительственные консультации с Украиной, запланированные на 8 апреля, из-за газовой декларации Украины и ЕС, подписанной в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.