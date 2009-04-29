Фельдман подозревает, что помощь банкам превратилась в бонусы топам

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН обратился к председателю Главного контрольно-ревизионного управления Украины Николаю СИВУЛЬСКОМУ с просьбой проверить размер окладов, премий, надбавок, материальной помощи и других финансовых вознаграждений, полученных руководителями промышленных предприятий государственной формы собственности и государственных банков по итогам 2008 года и предусмотренных в 2009 году, на предмет их экономической обоснованности и соответствия экономической ситуации в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

Кроме того, А.ФЕЛЬДМАН просит проверить размер зарплат топ-менеджеров и доплат к ним, а также доходы акционеров тех коммерческих банков, которые обратились за рефинансированием в Национальный банк Украины и правительство.

Необходимость такой проверки, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, связана с установлением экономической справедливости и выявлением необоснованных расходов на оплату услуг госменеджеров в условиях нехватки бюджетных средств в связи с экономическим кризисом.

Депутат считает, что информация о доходах менеджеров госпредприятий, а также акционеров и руководителей коммерческих банков, обратившихся за помощью к государству, должна быть максимально доступной и прозрачной в условиях экономического кризиса.

«Нельзя допустить превращения антикризисной государственной помощи в «бонусы» для руководителей госкомпаний, акционеров и управляющих проблемных коммерческих банков», – считает А.ФЕЛЬДМАН.

По его мнению, проверка ГлавКРУ не только выявит значительный рост зарплат у руководителей госпредприятий, которые получают финансовую помощь, задерживая при этом зарплаты рабочим и выплаты взносов в Пенсионный фонд. Такая проверка, уверен депутат, покажет и высокий уровень в условиях кризиса доходов среди менеджеров и акционеров коммерческих банков, которые не выдают вкладчикам депозиты и не занимаются кредитованием реального сектора экономики.

В то же время А.ФЕЛЬДМАН, как представитель депутатского объединения «За Харківщину!», заявил, что по результатам проверки ГлавКРУ полученная информация будет опубликована в СМИ Харькова, и что объединение будет добиваться увольнения тех руководителей госпредприятий региона, которые допустят необоснованные «самовознаграждения».