Янукович: сначала выборы, потом Конституция

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в Украине практическая реализация конституционной реформы до президентских выборов, запланированных на 25 октября 2009 года, невозможна.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью «5-у каналу».

«Я считаю, что теоретически – теоретически – она (конституционная реформа – УНИАН) возможна. Практически – я мало в это верю», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как он объяснил, это связано, в первую очередь, с имеющимися принципиальными разногласиями Партии регионов с Блоком Юлии Тимошенко и ограниченностью времени для проведения конституционной реформы.

«Мы не изменим никогда свои взгляды, свою программу и свои жизненные принципы», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что это касается реформы местного самоуправления, осуществления децентрализации власти, реформирования судебной системы и многих других вопросов.

«Это тема большой дискуссии и большой конференции», - резюмировал лидер Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Президент внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» и определил этот законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения.

В проекте новой Конституции глава государства, среди прочего, предлагает назвать парламент Национальным Собранием Украины, которое будет состоять из Палаты депутатов и Сената, создать институты народной законодательной инициативы, а также институт местной инициативы.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО предлагает запретить одновременное проведение выборов главы государства, народных депутатов и в органы местного самоуправления, а также установить новое административно-территориальное устройство и новые принципы местного самоуправления.