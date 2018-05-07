Конституция от Ющенко (полный текст документа)
Президент таки хочет дать Украине двухпалатный парламент... Сенаторы будут назначать выборы, весь состав ЦИК... В то же время Кабмин лишается части полномочий...
Сегодня Президент Виктор Ющенко внес свой вариант изменений в Конституцию на рассмотрение Верховной рады, определив законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины» как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом. Среди прочего Президент предлагает внедрить в Украине двухпалатный парламент: палата сенаторов должна одобрять законы, принятые палатой депутатов. Также сенаторы будут назначать все выборы без исключения – от президентских до местных, назначать и увольнять членов ЦИК, главу и половину членов Совета НБУ, давать согласие на назначение генпрокурора, руководителя СБУ и главы службы внешней разведки...
Интересно, что по “Конституции от Ющенко” стать нардепом может каждый гражданин Украины, который дорос до права голоса на выборах, а в сенаторы позволяется «уйти» только после 35 лет...
В придачу к этому Ющенко хочет отменить институт контрассигнации, то есть “визирование” подписями премьер-министра и министра, ответственного за выполнение акта, указов и распоряжений Президента, которые являются обязательными к выполнению...
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