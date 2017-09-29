Эксперт назвал формат будущей коалиции в Германии

Директор представительства Фонда Эберта в Украине и Беларуси Марсель Рьотиг назвал формат будущей коалиции в Германии. По его мнению, христианские демократы Ангелы Меркель сформируют ее вместе с "Зелеными" и Свободной демократической партией, как пишет LB.ua.

Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина.

"Возможны только два варианта коалиции - продолжение так называемой "большой коалиции" ХДС/ХСС и социал-демократов или первый раз в нашей истории коалиция четырех партий: ХДС/ХСС, СвДП и "Зеленые". И я на 99% уверен, что у нас будет именно эта коалиция", - сказал он.

"Мы называем ее ямайской коалицией, исходя из партийных цветов", - пошутил Рьотиг.

Рьотиг добавил, что Ангела Меркель как представитель основной партии коалиции останется канцлером Германии, но при этом он признал, что пик ее популярности уже прошел.

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При этом он сказал, что позиции партий "ямайской коалиции" очень отличаются, поэтому он не исключает, что, например, "Зеленые" уйдут из нее.

"Неопределенность вокруг нового правительства Германии - плохое развитие событий для Украины. Украине важно, чтобы новое правительство было сформировано и начало работать как можно быстрее, но нам, вероятно, придется ждать до Рождества", - добавил Рьотиг.

Напомним, что в предыдущем составе парламента Германии ХДС/ХСС был в коалиции с социал-демократами, но теперь они решили уйти в оппозицию.