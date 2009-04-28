Регионалы уже не понимают, зачем Украине такие Кабмин и парламент

18:02, 28 апреля 2009
Политика
1547

Азаров требует антикризисную программу

Член парламентской фракции Партии регионов, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ заявляет, что пленарное заседание очередной сессии Верховной Рады 12 мая должно начаться с рассмотрения изменений в государственный бюджет текущего года и антикризисной программы правительства.

«Любая другая повестка дня работы парламента, по сути, бессмысленна», - подчеркивается в переданном УНИАН пресс-службой Н.АЗАРОВА заявления народного депутата.

По его словам, Партия регионов – крупнейшая в стране. «Она объединяет в своем составе очень большое число как простых тружеников, так и промышленников, предпринимателей, и как никакая другая политическая сила заинтересована в скорейшем выходе нашей страны из кризиса, в скорейшем обретении нашими людьми ясной перспективы и уверенности в том, что страна движется в верном направлении», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

По его информации, «операционный дефицит ресурсов бюджета – более 55 млрд. грн. Дефицит единого казначейского счета (с учетом внутрисистемных расчетов) – более 10 млрд. грн. Задолженность Пенсионного фонда перед бюджетом – уже более 12 млрд.».

«В апреле правительство запланировало одолжить почти всю годовую сумму государственных заимствований – 12,2 млрд. грн. - из разрешенных законом о бюджете 14,5 млрд. А что будет во втором полугодии?», - спросил Н.АЗАРОВ, добавив, что «за первые четыре месяца текущего года правительство планирует профинансировать по бюджетной росписи только 55,8 млрд. грн., что составляет до 20% годовой росписи, хотя требуется треть годовой суммы».

Он раскритиковал действия правительства с начала финансово-экономического кризиса. По словам А.АЗАРОВА, власть безрезультатно потратила 4,5 млрд. долларов, «выпрошенных у Международного валютного фонда», безрезультатно выдала банкам в виде «рефинансирования» 190 млрд. грн., и «под диктовку МВФ приняла «драконовские условия» для получения еще 2,5 млрд. долларов».

По мнению политика, «если антикризисная программа, как утверждает ТИМОШЕНКО, заключается в выполнении требований МВФ, то зачем нам правительство вообще? Достаточно Координационного комитета по выполнению программы Международного валютного фонда…»

Н.АЗАРОВ убежден, что далее ни на день невозможно оттягивать с принятием национальной антикризисной программы, которая дала бы обоснованные, ясные законодательные ориентиры экономике и социальной сфере, и принятием изменений в бюджет, которые определят ресурсы для выполнения программы.

По мнению народного депутата, Верховная Рада обязана добиться от правительства ответа, есть ли у него антикризисная программа.

«Если парламент не способен добиться таких очевидных вещей в интересах избирателей, то он никому не нужен, - заявил Н.АЗАРОВ. – Такому парламенту лучше всего самораспуститься, честно дав возможность через выборы придти к власти силам, способным взять на себя ответственность за вывод страны из кризиса, сформировать дееспособное правительство народного доверия».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter