Порошенко: мы не должны обращать внимания на истеричные заявления Госдумы России – "тюрьмы народов"

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина не намерена обращать внимание на «истерические» заявления Госдумы России по закону об образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время встречи с работниками образования сегодня в Киеве.

«Конечно, мы не будем обращать внимания на истерические заявления Государственной думы России, которую давно и справедливо прозвали тюрьмой народов ... Из которой мы вырвались и к которой никогда не вернемся. Там, вспомните Шевченко, «на всіх язиках все мовчить, … бо благоденствує», - отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Госдума РФ приняла заявление, в котором отмечается, что новый украинский закон «Об образовании» противоречит Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который гарантировал территориальную целостность Украины, а также является актом «этноцида русского народа».

Справка УНИАН. 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», которым предусмотрено реформирование образовательной сферы.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

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В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении его страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за языковых положений закона об образовании.

В свою очередь, в Министерстве образования и науки Украины заверили, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.