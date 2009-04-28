В Будапеште начались переговоры Ющенко и Шойома

В Будапеште возле дворца Шандора состоялась церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Венгрии Ласло ШОЙОМОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, лидеры стран обошли строй воинов Почетного караула и представили членов украинской и венгерской официальных делегаций.

Также В.ЮЩЕНКО и Л.ШОЙОМ осмотрели панораму Будапешта с террасы дворца Шандора – резиденции президентов Венгрии.

Согласно программе официального визита, сразу после завершения церемонии встречи начались украинско-венгерские переговоры в расширенном составе под председательством Президентов двух стран, итоги которых В.ЮЩЕНКО и Л.ШОЙОМ подведут на совместной пресс-конференции.

В начале переговоров Президент Венгрии отметил активность двусторонних контактов на уровне глав государств двух стран, что подтверждает добрососедский характер отношений между двумя странами, а также свидетельствует о намерении Венгрии и в дальнейшем поддерживать политику европейской интеграции Украины, что всегда было одним из важных вопросов повестки дня двусторонних отношений.

Во время переговоров в расширенном составе украинская и венгерская стороны планируют затронуть вопрос углубления политического диалога, торгового сотрудничества, обсудить аспекты евроинтеграционной политики Украины. Также будет затронута гуманитарная и экологическая тематика.

В состав украинской делегации на переговорах вошли: министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, и.о. первого заместителя министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ, председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Александр САГАН, председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО и председатель Совета министров АРК Виктор ПЛАКИДА, глава Закарпатской областной государственной администрации Олег ГАВАШИ.