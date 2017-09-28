Новый омбудсмен должен быть компетентным и независимым - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли отмечает, что новый человек, который займет должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, должен обладать необходимым уровнем компетентности и независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания круглого стола "Усиление потенциала института украинского омбудсмена: рекомендации по изменениям в нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность уполномоченного по правам человека".

"Очевидно, что тот способ, которым будет избран новый омбудсмен, представляет для нас интерес. Мы очень, очень внимательно следим за этим. Мы хотим иметь уверенность, что отбор будет отвечать, главным образом, определенным критериям, и поэтому новый омбудсмен будет лицом, которое одновременно будет обладать необходимой компетенцией и необходимой независимостью", - сказал Мингарелли.

Посол сказал, что омбудсмен должен играть ключевую роль в отстаивании прав человека, свободы и всего, что касается верховенства права.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля истек срок полномочий нынешнего омбудсмена Валерии Лутковской.

31 июля президент подписал закон "О Конституционном Суде Украины", в котором в Заключительных положениях внесены изменения в Регламент парламента, где установлено, что решение о назначении на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека принимается парламентом открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава ВР. Ранее голосование проходило тайно, путем голосования бюллетенями.

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В кулуарах Верховной Рады отмечали, что эта норма была внесена в законопроект по настоянию фракции "Народный фронт", не доверяющей коллегам по коалиции - фракции "БПП", которая может не поддержать во время тайного голосования кандидатуру на должность омбудсмена от "Народного фронта", несмотря на договоренности.

В то же время 23 августа в парламенте был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон "О Регламенте Верховной Рады Украины" (относительно порядка назначения на должность и освобождения от должности Уполномоченного по правам человека) (№7018-1). Законопроектом предлагается установить, что голосование о назначении на должность и освобождение от должности Уполномоченного ВР по правам человека осуществляется парламентом тайно, путем подачи бюллетеней. По результатам голосования оформляется соответствующее постановление Верховной Рады.