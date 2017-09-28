Украине следует обратиться в Совет Европы для оценки закона об образовании - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли советует украинским властям как можно быстрее обратиться в Совет Европы за оценкой языковых положений закона об образовании.

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Мы надеемся, что этот конфликт или эта ситуация будет урегулирована очень быстро. Лучший способ для этого, для Украины, будет заключаться в обращении за оценкой в Совет Европы или Венецианскую комиссию", - подчеркнул Мингарелли.

Читайте такжеВ Украине вступил в силу новый закон об образовании

"Насколько я понимаю, министр образования Украины (Лилия Гриневич) посетит Страсбург 6 октября с целью обсуждения этого вопроса с генеральным секретарем Совета Европы (Турберном) Ягландом", - добавил посол ЕС.

"И я надеюсь, что они (представители украинских властей - УНИАН) официально запросят оценку Совета Европы или Венецианской комиссии, и потом я уверен, что украинские власти предпримут необходимые шаги для того, чтобы успокоить всех", - сказал Мингарелли.

Вместе с тем он не стал комментировать заявления Венгрии о намерении блокировать все евроинтеграционные шаги Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине вступил в силу закон "Об образовании", подписанный президентом Петром Порошенко 25 сентября. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября.

В частности законом вводится 12-летнее среднее образование.

Кроме того, документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным языком на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Установлено, что лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В свою очередь в Министерстве образования и науки Украины заверили, что языковые положения нового закона в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении его страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за языковых положений закона об образовании.