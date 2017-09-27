Апелляционный суд освободил из-под стражи экс-министра юстиции времен Януковича

Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда о содержании под стражей экс-министра юстиции Александра Лавриновича.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было оглашено в зале заседаний.

«Коллегия судей постановила - апелляционную жалобу Александра Лавриновича удовлетворить. Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 15 сентября отменить», - говорится в постановлении Апелляционного суда.

«Александра Лавриновича освободить из-под стражи в зале суда», - добавила председательствующая по делу судья.

Как сообщал УНИАН 15 сентября судья Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство следователя Департамента спецрасследования Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 2 ноября, без права внесения залога.

6 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, который привел к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

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Подозреваемыми по этому уголовному производству являются экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).

Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и её официального опубликования.