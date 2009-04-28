Ющенко вызвал Медведько в «Борисполь»

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обещает до конца мая закончить расследование уголовного дела по факту смерти подростка Александра Тищенко из Краматорска Донецкой области после прививки от кори и краснухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сказал сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, состоявшейся в международном аэропорту «Борисполь» перед началом визита главы государства в Венгрию.

В.ЮЩЕНКО отметил, что вчера провел встречу с министром здравоохранения Василием КНЯЗЕВИЧЕМ, который сообщил, что все необходимые исследования уже проведены.

Поэтому, по словам Президента, было бы уместным, чтобы Генпрокуратура, в свою очередь, «поставила правовую точку».

В.ЮЩЕНКО добавил, что эта ситуация отрицательно влияет на отношение общества к прививкам, и это нужно менять.

В свою очередь, генпрокурор пообещал, что до 29 мая следствие по этому делу будет закончено.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая 2008 года, должна была проводиться массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая 2008 г. старшеклассник из Краматорска А.Тищенко после прививки от кори и краснухи, проведенной накануне, умер в реанимации.

19 мая 2008 г. Министерство здравоохранения прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

В начале июня 2009 г. заместитель министра здравоохранения Украины Валерий БЕДНЫЙ сообщил, что в процессе проведенной в Украине кампании по иммунизации против кори и краснухи была проведена прививка 113 тыс. 139 лицам, из которых в больницы попали 207, среди них 164 ребенка.

26 августа 2008 г. Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения сообщила, что по результатам тестирования нескольких серий вакцины для профилактики кори и краснухи производства Serum Institute of India установлено их соответствие спецификациям и требованиям Европейской Фармакопеи и Всемирной организации здравоохранения.

Комиссия Минздрава пришла к выводу, что “прямая причинно-следственная связь” между проведенной вакцинацией от кори и краснухи краматорскому подростку А.Тищенко и наступлением его смерти «не установлена».

19 сентября 2008 г. генпрокурор А.МЕДВЕДЬКО заявил, что, по данным экспертизы, школьник из Краматорска А.ТИЩЕНКО умер от прививки против кори.