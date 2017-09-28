Порошенко поручил в кратчайшие сроки принять меры по предотвращению угроз на военных складах

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что тенденция взрывов на военных складах представляет угрозу нацбезопасности, нельзя допустить их повторения.

Об этом Порошенко заявил во время заседания военного кабинета сегодня в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко отметил, что тенденция взрывов на военных складах представляет угрозу для национальной безопасности. «Просил бы тщательно подготовиться для заседания СНБО, чтобы были приняты исчерпывающие меры в кратчайшие сроки и не допустить повторения трагедии», - подчеркнул президент.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тысяч человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.