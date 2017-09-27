Посол: Российские СМИ неправильно подали позицию Китая по миротворцам на Донбассе

Посол Китайской Народной Республики Ду Вэй заявляет, что неправильно говорить о якобы поддержке Китаем резолюции Российской Федерации о размещении миротворческих сил на Донбассе. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

В частности, его спросили, соответствуют ли действительности сообщения российских СМИ о том, что Китай якобы поддерживает проект резолюции Российской Федерации о размещении миротворческих сил ООН на Донбассе.

«Сегодня в новостях появились такие сообщения, они вообще неоправданные», - отметил дипломат.

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«В новостях появилась неполная информация, неполная позиция китайской стороны», - сообщил Ду Вэй.

Он отметил, что российскими СМИ позиция китайской стороны была подана неправильно.

«Это неправда, и это неправильное понимание нашей позиции. Также могу сказать, что это специальное неправильное понимание официальной китайской позиции», - заявил посол КНР.

При этом он уточнил, что пока рано говорить о том, поддерживает или не поддерживает Китай российский проект резолюции, так как эти предложения еще обсуждаются. Также посол отметил, что еще на Совете Безопасности ООН еще ни одна резолюция по поводу направления миротворцев на восток Украины не рассматривалась. Ду Вэй добавил, что сейчас идет только обсуждение российского проекта резолюции.

«Мы поддерживаем все варианты политического урегулирования украинского кризиса. Это такая принципиальная позиция. Здесь не идет конкретно речь о поддержке чей-то позиции», - сказал дипломат.

Кроме того, он не ответил, где именно на Донбассе должны размещаться миротворцы - только на линии соприкосновения, или на всей территории Донбасса, включая не подконтрольную Украине часть украинско-российской границы.

Также он не сказал, присоединится ли Китай к группе стран, которые вместе с Украиной могут подать совместный проект резолюции о миротворцах на Донбассе с учетом украинской позиции.

«Этот вопрос пока еще на уровне консультаций и пока еще на уровне экспертов, поэтому пока еще не сформирована какая-либо позиция», - добавил Ду Вэй.

Дипломат напомнил, что сегодня в Министерстве иностранных дел Китая состоялся брифинг, на котором пресс-секретаря китайского внешнеполитического ведомства спросили о позиции Китая по поводу намерения Российской Федерации принять на Совете безопасности ООН ее проекта резолюции о направлении на восток Украины миротворцев.

«Наш пресс-секретарь МИД ответил, что этот вопрос пока еще находится на уровне консультаций, и проект резолюции российской стороны пока еще пребывает на уровне консультаций», - сообщил Ду Вэй.

«Китайская сторона поддерживает все меры, которые идут в пользу мирному урегулированию украинского кризиса», - резюмировал посол.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент Росси Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

20 сентября президент Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса включительно с границей. Также Порошенко призвал генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша направить техническую оценочную миссию в Украину, чтобы выработать варианты безопасностного и политического присутствия ООН на Донбассе.