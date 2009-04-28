Литвин лишний в коалиции Тимошенко-Янукович?

Фракция Блока Литвина не войдет в коалицию фракций БЮТ и Партии регионов в случае ее создания.

Об этом председатель Верховной Рады Украины, лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН заявил на “5-м канале”.

Он отметил, что такой коалиции “никто не будет нужен”. “А своим присутствием освящать то, что ты не разделяешь, я считаю аморальным”, - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли сложиться такая ситуация: В.ЛИТВИН - спикер, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО – премьер-министр, председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ – Президент, избранный в парламенте, председатель Верховной Рады сказал, что такая ситуация “возможна только в урезанном варианте”, то есть “без спикера ЛИТВИНА”.

Председатель ВР считает, что на сегодня необходимо “прекратить пугать друг друга, прекратить запугивать украинский политикум по поводу возможных изменений в формате власти”. Он считает, что разговоры о возможном создании новой коалиции – это попытка отвлечь внимание людей от социальных проблем. В.ЛИТВИН отметил, что политики делят между собой полномочия “из-за разного рода договоренностей, которые скорее напоминают заговоры”. По его словам, обществу “все время предлагают зрелища” вместо того, чтобы говорить “о насущном, о хлебе”.

На вопрос, не собирается ли он сделать шаг на опережение и выйти со своим блоком из коалиции, В.ЛИТВИН отметил: “Для меня не существует сегодня планов шагов на опережение, чтобы понравиться”. “Я честно делаю свою работу, понимая, что я от этого в политическом плане теряю”, - добавил он.

При этом В.ЛИТВИН выразил убеждение, что “эту дорогу нужно пройти”, и заверил, что пройдет ее, “а дальше жизнь покажет”.

“Мне нечего сегодня дергаться, переживать, потому что я убежден, что общество, людей обмануть нельзя”, - прибавил он.