У Ющенко думают, что Тимошенко будет вынуждена пойти на секвестр бюджета

Правительство Украины будет вынуждено пойти на секвестр бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Мне трудно сказать, нужен ли будет секвестр бюджета, допускаю, что будет нужен, и если так, то нужно будет на это идти», - сказал он.

А.ШЛАПАК отметил, что необходимость проведения секвестра, в частности, обусловлена тем, что Государственный бюджет составлялся с учетом более оптимистических ожиданий экономического развития.

При этом он подчеркнул, что сегодня нет даже предварительных, новых цифр, которые можно будет «нанести на бумагу» и вокруг которых проводить дискуссию.

Также он сообщил, что статьи расходов, которые, вероятно, попадут под сокращение в рамках секвестра, в частности связаны с содержанием административного аппарата.

«Президент несколько раз просил правительство обратить внимание на то, что количество чиновничьего народа, несмотря на кризис, просто колоссально увеличивается, в чем нет особой необходимости. При этом очень большими темпами увеличивается количество высокооплачиваемого чиновничьего народа, такого как заместители министров, поскольку их заработная плана начисляется по отдельной сетке», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

«Сегодня, когда в министерстве по 10-11 заместителей, - это абсолютно ненужная ситуация. Нам нужно поискать даже такие, пусть и небольшие резервы в нашем бюджете, и, возможно, за счет этих статей нужно проводить секвестр обязательно», - отметил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины.

Справка УНИАН. Секвестр - в бюджетном праве специальный механизм (секвестирование), который вводится в случаях, когда при выполнении бюджета происходит превышение установленного уровня бюджетного дефицита либо сокращаются поступления от источников доходов, а также в случае, если в ходе выполнения бюджета дефицит не уменьшается, в результате чего становится невозможным финансирование предусмотренных в бюджете мероприятий. Секвестирование заключается в пропорциональном снижении государственных расходов на 5, 10, 15 и т. д. процентов ежемесячно по всем (кроме защищенных статей) статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового года.