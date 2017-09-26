Министр образования и наук Лилия Гриневич разочарована намерением Венгрии блокировать сближение Украины и ЕС из-за языковых положений нового закона об образовании. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

Читайте такжеВ МОН анонсировали переговоры с Венгрией по закону об образовании«Меня это очень разочаровывает, потому что это странно, что наши венгерские партнеры не могут быть заинтересованы, чтобы украинские граждане, в том числе венгерского происхождения, также имели европейские перспективы», - сказала она.

Министр подчеркнула, что Украина не нарушает свои международные обязательства в сфере защиты прав национальных меньшинств.

«Мы этим законом, и можем это доказывать, не нарушаем наших международных обязательств. Мне кажется, что в Венгрии рождено много разных мифов относительно этого закона», - добавила Гриневич.

Она подчеркнула, что многие украинские дети венгерского происхождения не знают государственного языка, и положения нового закона об образовании направлены на исправление сложившейся ситуации.

«Мы не закрываем школы с языками национальных меньшинств, мы только расширяем возможность обучения на украинском языке в этих школах, потому что мы имеем сегодня нарушения прав украинских детей венгерского происхождения, которые, приобретая полное общее среднее образование в Украине, не владеют украинским государственным языком. Это означает, что они не имеют доступа к высшему образованию, это означает, что они не могут занимать в будущем государственные должности, должности в органах местного самоуправления. Нам надо расширить их образовательные права. Мы при этом сохраним часть преподавания на венгерском языке, дети будут учить венгерский язык, но они смогут интегрироваться полноценно в украинское общество, владея государственным языком на хорошем уровне», - отметила министр.

По словам Гриневич, украинские чиновники будут проводить консультации с иностранными партнерами и объяснять, как будут внедряться языковые нормы закона об образовании, показывать учебные планы для школ, где учатся представители нацменьшинств, и пр.

«Мне кажется, что нам нужно больше понимания, и вместо ультиматумов мы были бы благодарны за открытость руководства Венгрии услышать наши аргументы и те планы, которые мы хотим реализовать для наших маленьких украинцев, обучающихся в школах с национальными языками меньшинств», - призвала Гриневич.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за языковых положений закона об образовании.

Вчера, 25 сентября, президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября.

Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Установлено, что лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В свою очередь, в Министерстве образования и науки Украины заверили, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.