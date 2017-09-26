Нардеп раскритиковала отчет AI о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан

Председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп Ирина Фриз считает, что отчет Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан дискредитирует эту организацию.

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"Отчет организации Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан является абсурдным и дискредитирующим в первую очередь эту организацию", - отметила она на своей странице в Facebook.

Фриз отметила, что с 2014 года весь экспорт оружия Украины является прозрачным.

"После обвинений в адрес государства в поставках ракетных технологий КНДР и других инсенуаций, за которыми "торчат уши" Кремля, доклад АІ наводит на мысль относительно очередного заказного вброса", - отметила нардеп.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября, международная правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан. В сообщении говорилось, что новый отчет организации приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где его используют для убийств тысяч мирных жителей.

Как утверждают правозащитники, в 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

В свою очередь, государственная фирма "Укринмаш" опровергла утверждение международной правозащитной организации Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан.