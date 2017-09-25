В "Укринмаше" отвергают обвинения в незаконной поставке оружия в Южный Судан

Государственная фирма "Укринмаш" опровергает утверждение Международной правозащитной организации Amnesty International о якобы поставках Украиной оружия в Южный Судан.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил представитель "Укринмаша".

"Приходил запрос от Amnesty International в августе на государственную компанию "Укринмаш" по поставкам оружия и был официальный ответ также в августе предоставлен Amnesty International о том, что "Укринмаш" никогда не поставлял оружие по этому контракту", - сказал представитель "Укринмаш".

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"Поставок оружия в Южный Судан Украина и в частности "Укринмашем" с 2014 года не осуществлялось", - подчеркнул он.

"То есть, есть свершившийся факт, потому что там был действительно подписан контракт, но он не был выполнен, не выполняется сейчас и никогда не будет выполнен. Он ничтожный. Речь идет ни о чем", - сказал представитель государственной компании.

Как сообщал УНИАН, сегодня Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.

В сообщении говорилось, что новый отчет организации приводит доказательства причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, где его используют для убийства тысяч мирных жителей. Как утверждают правозащитники, в 2014 году "Укринмаш" подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

"Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина", - говорится в сообщении.

"Пока Совет безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина должна придерживаться декларируемой ею политики по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности. Украина должна полностью прекратить поставки оружия и предоставление какой-либо материально-технической помощи Южному Судану, включая оборудование, его обслуживание и обучение", - заявляют в организации.

Также отмечается, что Украина должна как можно скорее ратифицировать Международный договор о торговле оружием.