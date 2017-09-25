Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан - Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором сообщила о причастности Украины к незаконным поставкам оружия Южному Судану.

Как отмечают правозащитники, в 2014 году государственная фирма "Укринмаш" подписала контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан.

"Участие украинской государственной компании в поставках оружия в Южный Судан противоречит Договору о торговле оружием, подписантом которого является Украина", - говорится в сообщении Amnesty International.

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Правозащитники отмечают, что пока Совет Безопасности ООН не ввел полное и всеобъемлющее эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом, Украина должна придерживаться декларируемой ею политики по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности.

"Украина должна полностью прекратить поставки оружия и предоставление какой-либо материально-технической помощи Южному Судану, включая оборудование, его обслуживание и обучение", - считают правозащитники.

"Также Украина должна как можно скорее ратифицировать Международный договор о торговле оружием", - добавили в организации.