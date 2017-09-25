Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию

Президент Украины Петр Порошенко назначил государственные стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства, среди стипендиатов – осужденный в России режиссер Олег Сенцов, пишет Радио Свобода.

Соответствующим указом Порошенко продолжает выплату режиссеру стипендии, предназначенной в мае 2015 года.

Кроме того, двухлетние стипендии получили ряд выдающихся деятелей украинской культуры, девять стипендиатов будут получать выплату пожизненно.

Накануне стало известно, что Олега Сенцова перевозят с места его содержания, однако о причинах перевода пока что неизвестно.

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Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Также по этому делу проходили крымчане Геннадий Афанасьев, освобожден позже, и Алексей Чирний.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.