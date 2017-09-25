Турчинов указал на готовность Путина к мощной континентальной войне
Последний этап российских учений "Запад-2017" был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, отметил Турчинов.
Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что во время российско-белорусских штабных учений "Запад-2017" российский президент Владимир Путин продемонстрировал готовность к наступательной войне.
Читайте такжеЛукашенко: никакой атаки от Беларуси не ждите, особенно в Украине
Об этом он заявил на встрече с делегацией парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром.
"Последний этап учений был посвящен проверке боеготовности ядерной триады, были отработанные воздушные, наземные и морские ее составляющие. Тем самым Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны", - сказал Турчинов.
Ранее секретарь СНБО заявлял, что Россия готова к эскалации напряженности с Западом вплоть до ведения полномасштабной войны, свидетельством чего является отработка массированного ядерного удара в рамках российско-белорусских учений "Запад-2017".