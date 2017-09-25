В МИД выразили протест против продления ареста Роману Сущенко

Министерство иностранных дел Украины выражает протест против продления на два месяца ареста украинскому журналисту Роману Сущенко.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в своем Twitter.

«Безосновательное содержание журналиста Р.Сущенко под стражей в РФ по фиктивному обвинению. Выражаем протест. Боремся дальше», - написала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня Мосгорсуд продлил срок ареста украинского журналиста Романа Сущенко еще на два месяца - до 30 ноября, таким образом полностью удовлетворив ходатайство следователей ФСБ.

В то же время в эфире телеканала «112 Украина» адвокат Сущенко Марк Фейгин сообщил, что сторона защиты обжалует продление срока ареста.

Напомним, ФСБ РФ 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну".

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Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 16 июня 2017 года Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы.

21 августа к незаконно арестованному журналисту допустили его жену и дочь.