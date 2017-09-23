Порошенко и Трюдо обсудили расширение экономических возможностей

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшней встречи обсудили вступление в силу Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной (ССТ).

Об этом говорится в совместном заявлении глав государств, обнародованном пресс-службой главы украинского государства по итогам встречи в Торонто.

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В частности, стороны назвали вступления в силу ССТ историческим моментом наших двусторонних отношений. "Мы привержены тесной совместной работе над тем, чтобы граждане Канады и Украины могли как можно быстрее воспользоваться преимуществами Соглашения", - говорится в сообщении.

Благодаря имплементации этого Соглашения Украина и Канада надеются активизировать двустороннюю торговлю в сельскохозяйственной, информационно-технологической, энергетической и авиакосмической сферах.

"В рамках двухлетнего обзора ССТ мы изучим возможность расширения действия Соглашения на дополнительные сферы, такие как услуги и инвестиции", - отмечается в тексте заявления.

Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и Канадой вступила в силу 1 августа.

Соглашение одномоментно снимает до 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле между двумя странами. В данный момент соглашение фокусируется на товарном экспорте и импорте, однако уже через два года стороны смогут пересмотреть условия торговли и внести в перечень услуги, а также механизмы защиты инвестиций. Кроме того, сразу после ратификации и вступления соглашения в силу украинские товаропроизводители могут экспортировать в Канаду все промышленные товары, кроме легковых автомобилей, которые попадают под специальные условия либерализации, а также широкий спектр сельскохозяйственной продукции, кроме мяса птицы, молочной продукции, яиц, сыров и сахара, которые также ограничиваются тарифными квотами.

Согласно прогнозным расчетам Минэкономразвития, вступление соглашения в силу приведет к потере доходов бюджета, в частности, из-за отмены ввозных пошлин, примерно на 1,2 млн долл. в первый год действия соглашения. В то же время, в среднесрочной перспективе недопоступления могут быть компенсированы за счет налога на добавленную стоимость, а также увеличения притока прямых иностранных инвестиций на около 36 млн долл. в течение трех лет. При этом прогнозный рост экспорта в Канаду за счет соглашения составляет 0,6 млн долл. в год.