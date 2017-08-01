Свободная торговля с Канадой открывает колоссальные возможности для украинского бизнеса - Порошенко

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой открывает окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса.

Читайте такжеСоглашение о ЗСТ с ЕС и Канадой открывает для Украины новые возможности - Гройсман

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня вступает в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Этот документ открывает окно колоссальных возможностей для украинского бизнеса - в торговле, в государственных закупках, в электронной коммерции. Но это гораздо важнее, чем просто торговое соглашение", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "это красноречивый и символический жест поддержки, это замечательное проявление особого партнерства, которое крепнет между нашими государствами - далекими географически, но такими близкими по духу, ценностям и устремлениям".

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня вступило в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

Соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Весной 2017 года Верховная Рада и Сенат Канады ратифицировали это соглашение. Соглашение о ЗСТ открывает для украинских производителей свободный доступ к 98% канадского рынка.

Сейчас соглашение фокусируется на товарном экспорте и импорте, однако уже через два года стороны смогут пересмотреть условия торговли и внести в перечень услуги, а также механизмы защиты инвестиций. Кроме того, сразу после ратификации и вступления в силу соглашения украинские товаропроизводители могут экспортировать в Канаду промышленные товары, кроме легковых автомобилей, попадающих под специальные условия либерализации, а также широкий спектр сельскохозяйственной продукции, кроме мяса птицы, молочной продукции, яиц, сыров и сахара, которые также ограничиваются тарифными квотами.

По оценкам Минэкономразвития, Украина после вступления в силу Соглашения о свободной торговле с Канадой сможет наращивать свой экспорт в эту страну на 0,6 млн долл. ежегодно, а также в среднесрочной перспективе рассчитывать на дополнительные инвестиции.