Литвин отвергает обвинения Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин отвергает обвинение Президента в наличии политической коррупции в парламенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом спикер заявил в ходе пресс-конференции в Кировограде, где находится с рабочей поездкой.

«Президенту Украины не нужно пытаться сегодня действовать по принципу перехватывания инициативы в поиске врага. Не нужно искать коррупцию в парламенте, а нужно искать ее в других местах. Украинским президентам нужно избавиться от дурной привычки - искать врага в других институтах власти», - заявил В.ЛИТВИН.

Председатель Верховной Рады, комментируя заявления Президента о фактическом отсутствии коалиции в парламенте, отметил, что оценку в этом вопросе «может, должен и обязан дать Конституционный Суд». «Опережать решение Конституционного Суда и пытаться навязать свою точку зрения - я не думаю, что это означает наличие сильной аргументированной позиции», - подчеркнул он.

На вопрос о возможном переформатировании коалиции В.ЛИТВИН еще раз отметил, что «его не интересует, кто с кем ведет переговоры». Вместе с тем председатель ВР отметил, что «любые договоренности несут в себе потенциальную угрозу силового перехватывания власти не через поддержку людей, а через разного рода манипуляции». «Политическая суета и суматоха, которая сейчас происходит в стране - это попытка переключить внимание украинского общества и масс-медиа на второстепенные вопросы, чтобы не отвечать на главный - что происходит в стране и кто несет за это ответственность», - объяснил он.

Председатель Верховной Рады предлагает внести «точечные изменения в Конституцию, которые касаются распределения полномочий Президента и премьера». Сейчас действующую Конституцию, «которую постоянно пытаются переписать, даже если ее напишет Совет Европы или Венецианская комиссия», по его убеждению, необходимо усовершенствовать. «Это необходимо делать, чтобы избежать разночтений, но лишь тогда, когда страна имеет более-менее прогнозируемое развитие, когда есть стабильность и взаимопонимание», - отметил В.ЛИТВИН.