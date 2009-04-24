Тимошенко будет выплачивать зарплаты из благотворительных взносов

Кабинет Министров Украины разрешил направлять добровольные благотворительные взносы и пожертвования от юридических и физических лиц на выплату заработных плат работникам бюджетных учреждений и учебных заведений образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, науки, спорта и физического воспитания.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №368 от 14 апреля 2009 г., размещенном на сайте правительства.

Этим постановлением вносятся изменения в постановление Кабмина от 4 августа 2000 № 1222 о порядке получения благотворительных взносов и пожертвований бюджетными учреждениями.