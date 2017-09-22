У Путина заявили, что речи о размещении миссии ООН на украинско-российской границе не идет

В Кремле заявили, что речи о размещении миротворческой миссии ООН на украинско-российской границе не идет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Суть российского предложения, российской инициативы заключается в том, что эта миссия ООН могла бы обеспечивать безопасность сотрудников миссии ОБСЕ в тех местах, где сотрудники миссии ОБСЕ выполняют свои функции», - сказал Песков.

По его словам, главным образом, «свои функции они выполняют на линии разграничения».

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН, может ли миссия ООН получить доступ к границе, так как СММ может по своему мандату посещать всю территорию ОРДЛО до украинско-российской границы, Песков подчеркнул: «Да, безусловно, у них (СММ ОБСЕ) есть (такой мандат). Речь идет об обеспечении безопасности миссии сотрудников ОБСЕ там, где они этим занимаются. При этом речи не идет о размещении миротворческой миссии ООН на границе».

По его словам, размещение каких-то миссий на границе «четко прописано в Минских договоренностях», и такое размещение шло бы вразрез с этим документом.

При этом он подчеркнул, что любые модальности работы каких-то миссий должны согласовываться между сторонами конфликта. По мнению Пескова, сторонами конфликта является Украина и российские боевики на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

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5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии соприкосновения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

20 сентября Порошенко заявляет, что в миротворческой миссии ООН на Донбассе нет места для представителей агрессора.