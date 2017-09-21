Умеров выступил с заключительным словом в суде: предатели судят патриотов

Заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров в своем заключительном слове в Симферопольском суде заявил, что не считает себя виноватым перед Россией и, что это она виновата перед ним за аннексию его родины.

Заключительное слово разместила его дочь Аише Умерова на своей странице в Facebook.

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"Я не считаю себя виновным перед Россией в чем бы то ни было! Это она виновна передо мной! Это она совершила акт агрессии в отношении Украины, оккупировав и аннексировав мою Родину - Крым! Меня судят по сфабрикованному делу. И, конечно, не за мои высказывания в конкретной телевизионной программе, а за политические убеждения и взгляды, которые я не скрываю", - заявил Умеров.

Он также отметил, что не признавая юрисдикцию России в Крыму, он считает возможным возвращение Крыма только ненасильственным путем.

"Думаю, что эффективное усиление экономических санкций привело бы к тому, что РФ сама бы приняла решение о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины. Таким образом, мое мнение полностью совпадает с позицией всего цивилизованного мира. Подтверждением тому являются многочисленные международные акты и договоры, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН", - заявил Умеров.

Он также отметил, что в отношении него "в ходе судебных заседаний, которые продолжаются с мая, подтвердилась абсолютная несостоятельность обвинения, которое полностью рассыпалось".

Он также поблагодарил своих защитников за хорошую работу.

"Нас устраивает только оправдательный приговор, любое иное решение будет оспорено в следующем уровне суда, потом в международных судах. Впрочем, иллюзий не строим, оправдательного приговора не ожидаем. Сегодня в Крыму, предавшие Украину судят не предавших! Предатели судят патриотов! Борьба продолжается, независимо от содержания приговора! Крымскотатарский народ отстаивает здесь безопасность всего цивилизованного мира. Если агрессия России в отношении Украины и Крыма останется безнаказанной, это станет прецедентом, из-за которого окончательно обрушится весь мировой порядок", - сказал он.

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Свое выступление Умеров закончил строчкой из национального гимна крымскотатарского народа: “Я поклялся, я дал слово, за народ свой умереть…”. "До встречи в Гааге!", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Симферопольском суде по делу заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова перешли к прениям. Сторона обвинения просит суд приговорить Ильми Умерова к 3,6 годам лишения свободы условно.

Оглашение приговора заместителю главы Меджлиса Ильми Умерову состоится 27 сентября.

12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также помещение в психиатрическую больницу для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс. Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице.