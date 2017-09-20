Прокурор просит суд приговорить Умерова к 3,6 годам лишения свободы условно

Сторона обвинения просит суд приговорить Ильми Умерова к 3,6 годам лишения свободы условно. Об этом написал адвокат Марк Фейгин в своем Twitter.

«Обвинение просит суд признать вину Ильми Умерова по ч.2 ст.280.1 УК РФ доказанной и приговорить к 3,6 годам условно», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Симферопольском суде по делу заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова перешли к прениям.

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12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также помещение в психиатрическую больницу для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс. Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице. 21 марта 2017 года Умерову вручили обвинительное заключение по его делу. 7 июня в Симферопольском районном суде состоялось первое заседание по существу в деле Умерова.