У Трампа заявили о продолжении попыток России "перекроить" границы соседних стран силой
19:03, 20 сентября 2017Политика
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Россия стремится перекроить международные границы с помощью силы, она представляет угрозу.
Майк Пенс / REUTERS
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс отмечает, что Российская Федерация продолжает пытаться изменить международные границы соседних стран в Европе с помощью применения силы.
Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН, посвященном реформированию миротворческих операций под эгидой Организации Объединенных Наций.
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"В Восточной Европе Россия продолжает представлять угрозу для суверенитета ее соседей, поскольку она стремится перекроить международные границы с помощью силы", - подчеркнул Пенс.
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