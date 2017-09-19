Цель размещения миротворцев на Донбассе должна касаться восстановления суверенитета Украины - МИД Польши

Целью размещения миссии миротворческих сил Организации Объединенных Наций на оккупированном Донбассе должно стать восстановление суверенитета Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцки.

Читайте такжеОБСЕ готова консультироваться с ООН о возможном размещении миротворцев на Донбассе - ХугВ частности, он заметил, что Польша готова к переговорам и обсуждению возможности присутствия миротворцев ООН на востоке Украины.

Дипломат добавил, что эта идея не новая, потому что еще в марте 2015 года украинская сторона обосновала целесообразность размещения миссии миротворцев на Донбассе. По его словам, Польша поддержала украинскую инициативу.

"Но теперь необходимо услышать позицию также и других государств. И наше мнение заключается в том, что не должно быть так, чтобы миссия легализовала ситуацию, при которой была нарушена территориальная целостность Украины. Поэтому миссия должна, наоборот, действовать ради того, чтобы заявить о восстановлении суверенитета", - сказал Чихоцки.

Польский дипломат добавил, что вопрос миротворцев надо обсуждать в широком кругу на международном уровне, чтобы в итоге "вернуться к уважению и соблюдению международного права".

Заместитель министра иностранных дел Польши напомнил, что его страна с 1 января 2018 будет выполнять функцию непостоянного члена Совета безопасности ООН. Дипломат заявляет, нельзя никоим образом упускать возможности, которые появляются в связи с непостоянным членством в Совете безопасности.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что будущая миротворческая миссия ООН на временно оккупированных территориях Донбасса должна способствовать разоружению боевиков и подготовке переходного периода к проведению выборов в регионе. По его убеждению, в процессе подготовки к размещению миротворцев Совбез ООН должен одобрить не одну резолюцию.

"Мы представили наше видение. У нас есть, конечно, свой проект резолюции, но, опять же, очень важно понять, что то, что мы будем обсуждать в Совете безопасности, - первая резолюция, она на жаргоне дипломатов называется технической", - сказал министр. Он подчеркнул, что в этой "технической" резолюции необходимо определить окончательную цель, которой надо достичь в результате размещения миротворцев на Донбассе.