Цель размещения миротворцев на Донбассе должна касаться восстановления суверенитета Украины - МИД Польши
Также там добавили, что Польша готова к переговорам и обсуждению возможности присутствия миротворцев ООН на востоке Украины.
Целью размещения миссии миротворческих сил Организации Объединенных Наций на оккупированном Донбассе должно стать восстановление суверенитета Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге в Киеве заявил заместитель министра иностранных дел Республики Польша по вопросам безопасности, консульских дел и восточной политики Бартош Чихоцки.
Читайте такжеОБСЕ готова консультироваться с ООН о возможном размещении миротворцев на Донбассе - ХугВ частности, он заметил, что Польша готова к переговорам и обсуждению возможности присутствия миротворцев ООН на востоке Украины.
Дипломат добавил, что эта идея не новая, потому что еще в марте 2015 года украинская сторона обосновала целесообразность размещения миссии миротворцев на Донбассе. По его словам, Польша поддержала украинскую инициативу.
"Но теперь необходимо услышать позицию также и других государств. И наше мнение заключается в том, что не должно быть так, чтобы миссия легализовала ситуацию, при которой была нарушена территориальная целостность Украины. Поэтому миссия должна, наоборот, действовать ради того, чтобы заявить о восстановлении суверенитета", - сказал Чихоцки.
Польский дипломат добавил, что вопрос миротворцев надо обсуждать в широком кругу на международном уровне, чтобы в итоге "вернуться к уважению и соблюдению международного права".
Заместитель министра иностранных дел Польши напомнил, что его страна с 1 января 2018 будет выполнять функцию непостоянного члена Совета безопасности ООН. Дипломат заявляет, нельзя никоим образом упускать возможности, которые появляются в связи с непостоянным членством в Совете безопасности.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что будущая миротворческая миссия ООН на временно оккупированных территориях Донбасса должна способствовать разоружению боевиков и подготовке переходного периода к проведению выборов в регионе. По его убеждению, в процессе подготовки к размещению миротворцев Совбез ООН должен одобрить не одну резолюцию.
"Мы представили наше видение. У нас есть, конечно, свой проект резолюции, но, опять же, очень важно понять, что то, что мы будем обсуждать в Совете безопасности, - первая резолюция, она на жаргоне дипломатов называется технической", - сказал министр. Он подчеркнул, что в этой "технической" резолюции необходимо определить окончательную цель, которой надо достичь в результате размещения миротворцев на Донбассе.