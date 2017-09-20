Внедорожники, недвижимость и жена с гражданством РФ: что в декларации отстраненного главного психиатра Минобороны

Отстраненный начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковник Олег Друзь указал в декларации два внедорожника и ряд объектов недвижимости стоимостью более 1 млн грн.

Как говорится в его декларации за 2016 год, в Обуховском районе Киевской области Друзю принадлежа два земельных участка: в с. Нещеров площадью 1000 кв. м, в г. Украинка - 520 кв. м; в Украинке он также владеет дачным домом площадью 316,2 кв. м.

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В то же время, согласно декларации, его жена Ольга Седова имеет квартиру в Киеве общей площадью 114, 5 кв. м, а в с. Верхов Ривненской области - два земельных участка суммарной площадью почти 4300 кв. м и дом на 234,3 кв. м. Суммарная стоимость недвижимости Олега Друзя и его жены составляет 1 067 248 грн.

Также отстраненный главный психиатр Минобороны и его жена имеют два внедорожника. Друзь задекларировал авто Ssang Yong Rexton 2013 года выпуска стоимостью 315 тыс. грн, его жене принадлежит Toyota Land Cruiser 2011 года выпуска стоимостью 420 тыс. грн.

В то же время Друзь указал, что за 2016 год получил 227 583 грн заработной платы и 12 185 грн гонорара. Его жена за прошлый год получила 14 400 грн зарплаты; также Седова имеет 300 тыс. грн и 30 тыс. долларов наличными.

Согласно декларации, жена и дочь Друзя имеют гражданство Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, главный психиатр Минобороны полковник Олег Друзь сегодня, 20 сентября, отстранен от должности на период проверки его слов о том, что участники АТО после возвращения к мирной жизни становятся угрозой для общества и собственных семей, и 98% из них нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи в результате действия боевых стресс-факторов.

По информации пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец в суде уже месяц находится обвинительный акт в отношении начальника клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя, который вымогал 52 тыс. взятки за справку о невозможности прохождения военной службы; еще 10 тыс. грн получил командир роты, майор, который помогал главному психиатру Министерства обороны в его преступных действиях.

Задержанным было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере).