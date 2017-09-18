Дискуссии вокруг нового закона об образовании носят "спекулятивный характер" - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий считает, что дискуссии вокруг закона об образовании носят «спекулятивный характер». Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Говоря о законопроекте об образовании, спикер выразил убеждение, что найденное в отношении него компромиссное решение было наиболее оптимальным и наиболее правильным.

«Я считаю, что эти дискуссии, которые поднялись вокруг закона об образовании, носят больше спекулятивный характер, так как в нашем законе предусматривается защита государственного языка, и ни в коей мере не принижаются языки национальных меньшинств и коренных народов», - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» Верховная Рада приняла 5 сентября. Им вводится 12-летнее среднее образование в Украине. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Предполагается, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном языке, английском и на других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

Кроме того, установлено, что лица, которые принадлежат к коренным народам, нацменьшинствам Украины и которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года будут получать такое образование в соответствии с правилами, действующими до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

МИД Румынии выразил обеспокоенность в связи с нормами этого закона о языке обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В МИД Польши выразили надежду, что Украина будет придерживаться обязательств, данных Варшаве, относительно изучения польским нацменьшинством родного языка.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языков обучения представителей нацменьшинств.

Болгария, Венгрия, Румыния и Греция решили обратиться в Совет Европы и ОБСЕ относительно нового закона об образовании в Украине.