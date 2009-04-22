«Античерновецкий» сайт заблокировали

Заблокирован сайт, на котором проводился общественный референдум за отставку мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщил УНИАН координатор движения «Настоящие киевляне» Глеб ЛЕШКОВ, сегодня рано утром был заблокирован сайт www.KOSMOS-STOP.org, на котором велась регистрация участников общественного референдума за отставку Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Проблемы в работе ресурса начались еще вчера, а сегодня утром его работа оказалась полностью заблокирована. Вероятнее всего, произошла хакерская атака на веб-сервер нашего интернет-провайдера», - сказал Г.ЛЕШКОВ.

Он не исключил заказной характер атаки. «Нам никто открыто не угрожал, но в конце прошлой недели, когда количество зарегистрировавшихся приблизилось к 5 тысячам, какие-то люди вышли на нас и предложили «перекупить» сайт. Мы, естественно, отказали. Возможно, атака связана с нашим отказом», - отметил Г.ЛЕШКОВ.

По информации службы технической поддержки сайта, атака инициировались бот-нетами из Восточной Европы, возможно, Украины.

По словам Г.ЛЕШКОВА, сейчас предпринимаются попытки восстановить сайт. «Работа по восстановлению бесперебойного доступа к сайту уже ведется. База данных и программная часть полностью восстановлены из резервной копии. Надеемся, что в течение дня сайт полностью заработает в нормальном режиме», - заявил Г.ЛЕШКОВ.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля общественное движение «Настоящие киевляне» начало на своем сайте регистрацию противников действующего мэра столицы.

«Настоящие киевляне» отрицают связи с какой-либо действующей политической силой.