Гройсман считает, что вопрос о гражданстве Саакашвили находится исключительно в юридической плоскости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что вопрос о гражданстве экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили находится исключительно в юридической плоскости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

"Я считаю, что вопрос гражданства сегодня стоит исключительно в юридической плоскости. И, на мой взгляд, в любой демократической стране нужно пройти юридический путь для того, чтобы определить правовой статус", - сказал глава правительства.

"Никому непозволительно, в том числе и мне, устраивать хаос на государственной границе суверенного государства. Тем более, поднимать руку на наших украинских пограничников", - подчеркнул Гройсман.

Также он подчеркнул, что Украина соблюдает международное законодательство в сфере миграции.

"У нас есть абсолютно взвешенная политика в отношении мигрантов, и мы действуем в рамках тех конвенций, мирового законодательства, которое предусматривает защиту прав мигрантов в Украине. Но мы не будем делать ничего специального, посвященного одному лицу", - сказал Гройсман.

В то же время он подчеркнул, что причиной дестабилизации ситуации в стране является популизм.

"Мы должны оставить это позади", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

Саакашвили, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство - украинское.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

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10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения – незаконное пересечение границы. Соответствующее админдело 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.

Также полиция открыла уголовное производство по признакам совершения группового нарушения общественного порядка (ст. 293 Уголовного кодекса Украины), незаконной переправки лиц через госграницу (ч.2 ст. 332 УК), сопротивления правоохранителю (ч.2 ст.342 УК). Трем лицам сообщено о подозрении, в том числе Сакварелидзе.